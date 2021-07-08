'Hani iktidar destek olmuyordu'

Gültak, "Geçen gün ben de Mecliste, Mersin Millet Bahçesi'ne hizmet götürebilmek için belediye şirketimizde sermaye artırımına gitmek istedim. Fakat CHP ve HDP'li Meclis üyeleri, komisyonda sermaye artırımına ret oyu verdiler. Millet Bahçesine bakmayalım mı biz? Denizkızı'nın sermayesini arttıracağız ama iş Akdeniz'e gelince sermaye artırımına götürülmeyecek! Rezil olsun millet bahçesi, bunu istiyorsunuz" diye konuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÇAY'DA BAŞLATTIK, SIRADA BARIŞ MAHALLESİ VAR"

İnsanların razı edildiği, onaylarının alınıp, mağduriyetlerin önüne geçildiği bir kentsel dönüşüm istediğini belirten Başkan Gültak, "Kentsel dönüşümü Çay Mahallesinde yaptık, Barış Mahallesinde bu ay sonu çivi çakıyoruz. Ama bir bakıyoruz, Meclisten yetki almaya çalıştığımızda yetki verilmiyor. Kentsel dönüşüm yapıyoruz; Halk istiyor, herkes memnun ama Meclis yetki vermiyor. Burayı anlamadım, siz mi mağdursunuz, ben mi, Akdeniz mi mağdur? Burada bir karmaşa var" dedi.

"MERSİN'İN YARARINA OLAN TÜM PROJELERDE VARIZ"

Mersin'in imar planlarına da değindiği açıklamasında Başkan Mustafa Gültak, "Şehir imar bekliyor. 2'nci etap imar planlarını nasıl çözeceğiz? Bunun için hem imar, hem de yerinde dönüşüm lazım. İmar planlarının hızla çözülmesi gerekiyor. Büyükşehir'in geniş hinterlandında birçok bölgede altyapı sıkıntısı var ama bütçesi de var. Mersin'de hibe ve desteklerden pay alıyor. Bu iş mücadele ile oluyor.

Israrla söylüyorum, biz Mersin'in yararına olan, sorunlarını çözecek tüm projelere Cumhur İttifakı olarak varız. Mersin'in herkese el uzatan, yardımcı olan da bir abisi var. 'Ben mağdur oluyorum, iktidar beni çalıştırmıyor' deniliyor ama asıl mağdur olan biziz. Her şeye ret kentsel dönüşüme, sermaye artırımına ret. Ama biz bunları yapacağız, işimiz bu. Bizim size bir sürü faydamız oldu. İnandığımız şeylerin altına imza atarız, inanmadığımız zaman da söyleriz. Mersin imar bekliyor. Bu konuda Akdeniz'e pozitif ayrımcılık istiyorum. Çünkü bu ilin alt, üst yapı ile en çok sorun yumağı olan ilçe Akdeniz'dir. Belediyenin borç yükü altında Büyükşehir'e gelen 40 milyon Avro, büyük para, ama asıl emekçiler burada" diye konuştu.