'Hani iktidar destek olmuyordu'

CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) Belediye Hizmetleri-1 kapsamında yer alan 3 proje için 39 milyon Avro hibe ve kredi desteği aldıklarını açıklaması üzerine Başkan Gültak araya girerek, "Bu desteğin alınmasının arkasında iktidarın desteği var" dedi.
Başkan Gültak, "Yaklaşık 1,5 yıl önce Lütfi Elvan Bakanımın konuşmaları sonucunda, dönemin MESKİ müdürü ve biz, İller Bankası'nın Genel Müdürlüğündeydik, bu konuları tartıştık. FRIT-2 projesinde çok fazla ödenek yok. 39 milyon Avro gibi bir rakam küçük değil. Bunların kabul olması kolay bir şey değil. O gün biz direkt İller Bankası genel müdürünün yanına çıktık. Önünde sayfalarca proje ve dosyalar vardı.
Mersin'in, Akdeniz'in önemine vurgu yaparak, ısrarcı bir şekilde bu projelerin geçmesi gerektiğini söyledim. Sayın Murat Kurum ve Sayın Maliye Bakanımız ile görüşerek, projelerin AB kaynaklı paraya ulaşmasının okeyini aldık" diye konuştu.
"FİLM ÇEKİLMİYOR, YATIRIM SAĞLANIYOR"
Gültak, "Akdeniz Belediye'sine pozitif ayrımcılık var, burada ısrar ettim. Mersin Büyükşehir bürokratları da acil sorunları olduğunu söyledi. Daha iyi olur diye 3 projeye öncelik verdik. Akdeniz'de ne altyapı, ne üst yapı var. Burada güzel, güzel anlatıyorsunuz. Bunun bir de detayı var. Film çekiliyor ama arkasında bir sürü oynayan, çizen var. Siz zaman zaman medyada ve burada anlatıyorsunuz. Hani iktidar, hani Cumhur İttifakı sizi engelliyordu? Mersin'e yatırım yaptırmıyordu? Hani nerede böyle mi engelliyor? Arkanızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan var. Bu paralar onaylanıyor ama iktidar sizi engelliyor. Nasıl bir engelse anlamış değiliz" dedi.
"Akdeniz'e gelince sermaye artırımı yok"
İktidar Büyükşehir Belediyesi'ne bu desteği verirken, yerelde de yaklaşık 2 yıl önce Büyükşehir bünyesindeki Denizkızı AŞ'nin sermaye artırımı talebine, Mecliste destek verdiklerini hatırlatan Başkan Gültak, ancak kendisinin aynı talebi istediğinde, Akdeniz Belediye Meclisi'nde engellendiğini dile getirdi.
Gültak, "Geçen gün ben de Mecliste, Mersin Millet Bahçesi'ne hizmet götürebilmek için belediye şirketimizde sermaye artırımına gitmek istedim. Fakat CHP ve HDP'li Meclis üyeleri, komisyonda sermaye artırımına ret oyu verdiler. Millet Bahçesine bakmayalım mı biz? Denizkızı'nın sermayesini arttıracağız ama iş Akdeniz'e gelince sermaye artırımına götürülmeyecek! Rezil olsun millet bahçesi, bunu istiyorsunuz" diye konuştu.
"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ÇAY'DA BAŞLATTIK, SIRADA BARIŞ MAHALLESİ VAR"
İnsanların razı edildiği, onaylarının alınıp, mağduriyetlerin önüne geçildiği bir kentsel dönüşüm istediğini belirten Başkan Gültak, "Kentsel dönüşümü Çay Mahallesinde yaptık, Barış Mahallesinde bu ay sonu çivi çakıyoruz. Ama bir bakıyoruz, Meclisten yetki almaya çalıştığımızda yetki verilmiyor. Kentsel dönüşüm yapıyoruz; Halk istiyor, herkes memnun ama Meclis yetki vermiyor. Burayı anlamadım, siz mi mağdursunuz, ben mi, Akdeniz mi mağdur? Burada bir karmaşa var" dedi.
"MERSİN'İN YARARINA OLAN TÜM PROJELERDE VARIZ"
Mersin'in imar planlarına da değindiği açıklamasında Başkan Mustafa Gültak, "Şehir imar bekliyor. 2'nci etap imar planlarını nasıl çözeceğiz? Bunun için hem imar, hem de yerinde dönüşüm lazım. İmar planlarının hızla çözülmesi gerekiyor. Büyükşehir'in geniş hinterlandında birçok bölgede altyapı sıkıntısı var ama bütçesi de var. Mersin'de hibe ve desteklerden pay alıyor. Bu iş mücadele ile oluyor.
Israrla söylüyorum, biz Mersin'in yararına olan, sorunlarını çözecek tüm projelere Cumhur İttifakı olarak varız. Mersin'in herkese el uzatan, yardımcı olan da bir abisi var. 'Ben mağdur oluyorum, iktidar beni çalıştırmıyor' deniliyor ama asıl mağdur olan biziz. Her şeye ret kentsel dönüşüme, sermaye artırımına ret. Ama biz bunları yapacağız, işimiz bu. Bizim size bir sürü faydamız oldu. İnandığımız şeylerin altına imza atarız, inanmadığımız zaman da söyleriz. Mersin imar bekliyor. Bu konuda Akdeniz'e pozitif ayrımcılık istiyorum. Çünkü bu ilin alt, üst yapı ile en çok sorun yumağı olan ilçe Akdeniz'dir. Belediyenin borç yükü altında Büyükşehir'e gelen 40 milyon Avro, büyük para, ama asıl emekçiler burada" diye konuştu.