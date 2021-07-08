Hayvan yetiştiricilerine destekler anlatıldı

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz hayvancılık işletmelerimizi ziyaret ederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Bakanlık tarafından sunulan yüzde 50 hibe desteği konularında bilgilendirmelerde bulundu.

İşletmelerimizde incelemelerde bulunan yılmaz yetiştiricilere seslenerek; "Bakanlığımızın hibe desteği ile hayvancılık işletmelerimize kapasite artırımı, yeni tesis kurulumu ve alet ekipman alımları konusunda büyük fırsatlar sunuluyor. İşletme sahiplerimizi bu fırsatlardan yararlanmak üzere davet etmek ve Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmek için ziyaretler de bulunuyoruz. Sunulan destek hayvancılık işletmelerimize geniş seçenekler ile gelişme fırsatı sunuyor." şeklinde konuştu.