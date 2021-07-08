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Giriş Tarihi: 8.7.2021 15:16

Hayvan yetiştiricilerine destekler anlatıldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Hayvan yetiştiricilerine destekler anlatıldı

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz hayvancılık işletmelerimizi ziyaret ederek yüzde 50 hibe desteği ve Kurban Bayramı tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz hayvancılık işletmelerimizi ziyaret ederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Bakanlık tarafından sunulan yüzde 50 hibe desteği konularında bilgilendirmelerde bulundu.

İşletmelerimizde incelemelerde bulunan yılmaz yetiştiricilere seslenerek; "Bakanlığımızın hibe desteği ile hayvancılık işletmelerimize kapasite artırımı, yeni tesis kurulumu ve alet ekipman alımları konusunda büyük fırsatlar sunuluyor. İşletme sahiplerimizi bu fırsatlardan yararlanmak üzere davet etmek ve Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmek için ziyaretler de bulunuyoruz. Sunulan destek hayvancılık işletmelerimize geniş seçenekler ile gelişme fırsatı sunuyor." şeklinde konuştu.

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Hayvan yetiştiricilerine destekler anlatıldı
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