Her birini masaj yaparak büyüttü: Kilosunu 10 bin liradan satıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Mehmet Günbey ve Bedirhan Günbey, kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğine Japonya'dan wagyu cinsi sığır getirtti.
Getirilen sığırların her biri için ayrı ayrı bakıcı tutan Baba ve oğlu, gözü gibi baktıkları sığırlarını masaj eşliğinde besledi. Aynı zamanda ikisi de kasaplık yapan Mehmet ve Bedirhan Günbey'in yetiştirdiği sığırlara ise rağbet oldukça fazla.
Yurt dışından bile sipariş alan baba oğul, özenle besledikleri sığırların kilosunu 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.
KAYA TUZUNDA DİNLENİYOR
Kestikleri sığırların etlerini kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendirip müşterilerine sunduklarını belirten Bedirhan Günbey, "Biz çiftliğimizde Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığır yetiştiriciliği yapıyoruz.
Bu hayvanları özel bakıcılarla stressiz ortamda özel yemler ve masaj yaparak büyütüyoruz. Bu etler bıçak yardımı olmadan yumuşak dokusu sayesinde elle de parçalanabiliyor.
Yiyenlerin ağzında unutulmaz tat bırakan 'kobe' etini yiyenler bir daha başka bir et yiyemiyor. Bu etin bir dilimi ise 100 dolara tekabül ediyor. Bu eti almak için şehir dışından ve ülke dışından gelen müşterilerimiz var.