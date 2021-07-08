İstanbul'da sivrisinek kabusu: Çıban gibi kıpkırmızı oluyor

"NE OLDUĞU ANLAŞILANA KADAR SİVRİSİNEKLERDEN KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir "Sivrisineklerin enfeksiyon hastalıklarındaki temel rolü vektör görevi görmeleri. Şu an bahsi geçen bölgede yeterince araştırılma yapılmadı. Bunların bir vektör olup olmadığı bilinmiyor. Elbette, halk sağlığı laboratuvarlarında bu inceleme yapılacaktır. Sonuçlar çıkana kadar mutlaka sivrisineklerin olduğu ortamlardan kendimizi korumamız gerekiyor. Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu yaraları oluşturabilen pek çok enfeksiyon hastalığı var. Halk arasında şark çıbanı denilen yumuşak doku enfeksiyonu yapan hastalıklar var. Buradaki tehlike şu anlık deride yarattığı tahribat. Herhangi bir enfeksiyon hastalığına benzemiyor, lezyonlar" dedi.