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Giriş Tarihi: 8.7.2021

İstanbulkart’ta cami gitti kalp geldi

İstanbulkart’ta cami gitti kalp geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbulkart'ın görselini değiştirdi. Kız Kulesi ve cami görsellerinin olduğu İstanbulkart'ın renkli çeşitlerinin yanı sıra kalp yer aldı. İBB yönetimi daha önce de cami silüetini İBB TV ve Beyaz Masa logolarından da kaldırmıştı. Öte yandan görselleri hızla sosyal medyada yayılan yeni kartların tek renk yerine çeşitli renklerde olması ve kalp konulmasına İBB yönetiminin, müdürlüğünü açmak istediği ve eğitimini personeline zorunlu tuttuğu LGBTİ'ye bir gönderme olduğu yönünde eleştirilerin yapılmasına neden oldu. Barış SAVAŞ / SABAH
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İstanbulkart’ta cami gitti kalp geldi
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