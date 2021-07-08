İzmit’te kaçak sigara operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, bazı kişilerin gümrük kaçağı sigara ve tütün satışı gerçekleştirdiklerine dair bilgilere ulaştı. 07 Temmuz günü İzmit ilçesinde bu kapsamda iki ayrı iş yerine baskın yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 42 bin 740 içi tütün dolu makaron,123 bin gümrük kaçağı boş makaron,

10 paket TAPDK bandrolü bulunmayan tütün,240 sökülmüş TAPDK bandrolü ve 250 KG açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipler olduğu belirlenen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.