Karşıdan karşıya geçemedi!

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Birsen Güçel'e (63), o esnada yoldan geçmekte olan V.K. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın savrularak yolun ortasına düştü. Çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Güçel'i alarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.