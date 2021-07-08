Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Karşıdan karşıya geçemedi!
Giriş Tarihi: 8.7.2021 14:48

Karşıdan karşıya geçemedi!

ABBAS ÇAKAR
Karşıdan karşıya geçemedi!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, yolu  karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Birsen Güçel'e (63), o esnada yoldan geçmekte olan V.K. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın savrularak yolun ortasına düştü. Çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Güçel'i alarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıdan karşıya geçemedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA