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Giriş Tarihi: 8.7.2021 13:31

Kendi üzerine benzin döküp ateşe verdi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kendi üzerine benzin döküp ateşe verdi

Bursa’da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen 26 yaşındaki Uğurcan B, “yaşamak istemiyorum” diye bağırarak üzerine benzin döküp ateşe verdi. Ağır yaralanan genç tedavi altına alındı.  Uğurcan B’nin amcasının da 3 yıl önce aynı sokakta kendini yaktığı öğrenildi.

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaşpaşa Mahallesinde yaşayan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Uğurcan B, "Yaşamak istemiyorum" diyerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Cadde üzerindeki esnaf, çığlıkları duyarak hemen dışarıya koştu. Alev topuna dönen genci gören esnaf, dükkanlarındaki yangın alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücudunda ağır yanık oluşan Uğurcan B'yi Yüksek İhtisas ve Araştırma hastanesine kaldırdı. 12 farklı suç kaydının olduğu öğrenilen şahsın amcasının da birkaç yıl önce aynı yerde kendini yakıp canına kıydığı öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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Kendi üzerine benzin döküp ateşe verdi
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