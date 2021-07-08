Keskin’de LGS sınavında başarı gösteren çocuklara bisiklet

Kırıkkale OSB'de en büyük yatırımlardan birisine sahip olan, Kırıkkaleli iş insanı Özcan Tonga Ab-ı Hayat derneği aracılığıyla Keskin de LGS sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendirdi. Kırıkkaleli İş insanı Özcan Tonga Keskin ilçesinde LGS sınavında ilk 10'a giren öğrencilere son model bisikletler hediye etti. Dernek yöneticileriyle öğrencilere selam gönderen Tonga, başarılarının devamını diledi. Tonga'nın sınav öncesinde de yine Keskin ilçesinde öğrencilere soru bankası hediye ettiği bildirildi.

İŞ İNSANI TONGA'YA TEŞEKKÜR

Ab-ı Hayat Derneği Başkanı Öner Çanga "Bu güzel hediyesinden dolayı Kırıkkaleli iş insanı Özcan Tonga beye Ab-ı Hayat Derneği olarak çok teşekkür ediyoruz. Özcan Tonga bey daha öncede derneğimiz aracılığıyla Keskin'de LGS sınavına girecek olan öğrencilere ücretsiz soru bankası hediye etmişti. Şimdi ise LGS de ilk 10'a giren çocuklara bisiklet hediye etti. Yardımsever iş insanı Özcan Tonga bey söz konusu eğitimse elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırım diye ilave etti. Tonga'ya bu örnek davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Ab-ı Hayat Derneği olarak gerek eğitim ve araştırma gerek yardımlaşma ve dayanışma olarak her türlü desteği insanlara vermeye hazırız. Bundan sonra da bu tür desteklerimiz devam edecek" dedi.