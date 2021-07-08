Kırıkkale’de kurban pazarı açıldı

Kırıkkale Belediyesi ile Kasaplar ve Celepler Odası ekipleri tarafından kurban pazarında gerekli tüm önlemleri aldı. Ekipler vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için sahada tam kadro çalışıyor. Ekipler kurban pazarlarında hummalı bir temizlik yaptı. Gerekli bakımlar yapıldı, eksiklikler giderildi.

ÖNLEMLER ALINDI

Kurban satış yerleri Kırıkkale Belediyesi ile Kasaplar ve Celepler Odası Komisyonu gözetiminde vatandaşlara dağıtıldı. Salgın tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alınan kurban pazarlarında satışlar başladı.

210 YER DAĞITILDI

Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Gazi Karafilik, 150 açık 60 kapalı olmak üzere toplam 210 yerin dağıtıldığını söyledi. Karafilik, veterinerlerin bayramda da dahil olmak üzere kurban pazarında hizmet vereceğini dile getirdi. Zabıta ekipleri de kurban pazarında denetim yapıyor.