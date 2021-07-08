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Giriş Tarihi: 8.7.2021 07:11 Son Güncelleme: 8.7.2021 07:12

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ bitti mi ve ne zaman ödenecek?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ bitti mi ve ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödenen kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, KÇÖ uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle binlerce çalışanın yararlandığı ödenek belli tarihlerde hesaplara yatıyordu. Çalışanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen kısa çalışma ödeneği Haziran ayında sona erdi. Bakan Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi paylaştı. Bu bilgiler ışığında Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? 2021 KÇÖ bitti mi, ne zaman ödenecek?

Salgının ilk günlerinden bu yana verilen kısa çalışma ödeneği son gelişmeleri merak ediliyor. Pandemi boyunca ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara verilen ve peyderpey uzatılan bu ödenek için son tarih 31 Haziran olarak belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda; Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? 2021 KÇÖ bitti mi, ne zaman ödenecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

5 Temmuz tarihli kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan ödemelerin her ayın 5'inde yapıldığı biliniyor. Bu kapsamda KÇÖ Haziran ayı ödemelerinin 5 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmeye başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Bakan Bilgin, "Haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da hesaplara yatırıyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi.

KÇÖ BİTTİ Mİ, SON DURUM NE? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Henüz uzatıldığına dair resmi açıklama yapılmadı.

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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ bitti mi ve ne zaman ödenecek?
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