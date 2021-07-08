Kızı ile 2 torununu öldürdü, kendini vurdu

Ankara
'da cinnet getiren Öznur Aydın
, eşine ait ruhsatsız tabanca ile kızı Meryem Aksak
ile iki torununu öldürdü. Kendisini de kalbinden vuran kadın, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Altındağ Karabürçek Mahallesi
'nde yaşayan Meryem Aksak (27) çocukları Ömer (2) ve Merve'yi (1) yanına alarak Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde bulunan Mesudiye Apartmanı'nda yaşayan annesi Öznur Aydın'ı (50) ziyarete gitti. Bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartışmaya başlayan Öznur Aydın, inşaatta çalışan ve evde olmayan eşinin ruhsatsız tabancasını alıp kızına ve torunlarına birer el ateş etti. Aydın, daha sonra aynı silahla kendisini de göğsünden vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Hastanesi
'ne kaldırılırken, anne Meryem Aksak ile çocuklar Merve ve Ömer'in olay yerinde öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.