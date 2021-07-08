Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Mübarek Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayına girmemizle birlikte bayram tarihleri milyonların gündemine gelirken konuya yönelik Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle çalışan vatandaşların resmi tatil açısından merak ettiği bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler takvimi ile duyuruldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şöyle;