Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Bayram heyecanı yaşayanlar 2021 Kurban Bayramı tarihine ilişkin araştırmalarını 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı, hangi tarihte, tatili kaç gün? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor.
2021 Kurban Bayramı ne zaman sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;
Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: