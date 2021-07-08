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Giriş Tarihi: 9.7.2021 00:37 Son Güncelleme: 9.7.2021 00:37

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün kaldı, hangi tarihte?

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün kaldı, hangi tarihte?

Kurban Bayramı tarihi 2021 yılı için merak konusu oluyor. Her yıl Ramazan Bayramı’nın ardından idrak edilen ve adak adayanların kurbanlık hayvan keserek, durumu olmayanlara dağıttığı bu güzel bayramın idrak edileceği günleri öğrenmek isteyenler 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı, hangi tarihte, tatili kaç gün? şeklinde sorular üzerinden araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Merak edilen 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı, hangi tarihte, tatili kaç gün? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Bayram heyecanı yaşayanlar 2021 Kurban Bayramı tarihine ilişkin araştırmalarını 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, kaç gün kaldı, hangi tarihte, tatili kaç gün? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA, TATİLİ KAÇ GÜN?

2021 Kurban Bayramı ne zaman sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;



Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, kaç gün kaldı, hangi tarihte?
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