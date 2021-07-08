Giriş Tarihi: 8.7.2021

Lise tercihlerinde yeteneklerinizi es geçmeyin CEYDA KARAASLAN

Tercihlerde LGS puanı ile öğrenci alan okulların yanında yeteneklerinizi de dikkate alabilirsiniz. LGS puanı aramayan güzel sanatlar ve spor liseleri, yetenek sınavıyla öğrenci kabul ediyor