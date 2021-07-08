Lise tercihlerinde yeteneklerinizi es geçmeyin

Lise tercihleri devam ediyor. Sınavla öğrenci alan Anadolu
, fen, meslek ve imam hatiplerin yanı sıra müzik
, resim ve spora ilgisi olan öğrenciler için bir alternatif lise türü daha var. Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik, resim ya da spor dallarında yetenekli ve kariyerini de bu yönde planlamak isteyen gençlere yönelik eğitim veriyor. Öğrenciler bu liselere yetenek sınavıyla giriyor. LGS puanı dikkate alınmıyor. Türkiye
genelindeki güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip
liselerine yetenek sınav puanı ve ortaokul başarı puanı üstünlüğüne göre öğrenci alınacak. Liselere Giriş Sınavı
'ndan (LGS) elde edilen puanlar dikkate alınmayacak. Türkiye genelinde 81'den fazla güzel sanatlar, 74 spor lisesine yetenek ve ortaokul başarı puanı kullanılarak yerleştirme yapılacak. Bunların dışında 4'ü spor, 2'si ise görsel sanatlar ve klasik sanatlar (musiki) alanında özel yetenekle öğrenci alacak toplam 6 imam hatip lisesi
bulunuyor.
DERS PROGRAMI NASIL?
Yetenek sınavları bölümlere göre farklı formatlarda hazırlanıyor. Her okul sınavını kendi bünyesinde yapıyor. Bu liseler yetenekli öğrencilerin eğitim öğretim görmelerini sağlamanın yanı sıra yükseköğretime alt yapı oluşturmak amacıyla eğitim veriyor. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanıyor. Programlar düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık veriliyor.
JÜRİ PUAN VERİYOR
Yetenek sınavları genellikle okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az üç üyeden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılıyor. Adaylar jüri karşısında performans sergiliyor. Resim bölümü
sınavı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada bakarak objelerden oluşan kompozisyonun desen olarak çizilmesi isteniyor. Müzik bölümü sınavında ise, 1-2- 3-4 sese kadar kulağın ses ayırt etmesi bekleniyor. Adaylar yine jüri karşısına çıkıyor. Bunun için bir ses veriliyor ve adaydan o sesi çıkarması isteniyor. Ezgi ve ritim duygusuna bakılıyor. Müzik sınavlarında herhangi bir enstrüman çalınması beklenmiyor. Bu yıl yetenek sınavı sonuçları 16 Temmuz'dan önce açıklanacak.