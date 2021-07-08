Maltepe'de 'Yan bakma' kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

SCOOTER İLE HASTANEYE GİDERKEN ARABA ÇARPTI

Çıkan kavgada darp edilen Onur Demircan hafif yaralanırken, darp edilen şahıslardan olan Ali Demircan'a ise yol üzerinde gördüğü scooter ile hastaneye gitmek istediği esnada otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan Burak Karabacak ve otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ali Demircan ambulansla hastaneye kaldırıldı.