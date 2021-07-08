Mavi saray Bodrum’da

Rus milyarder Andrei Skoch, milyon dolarlık yatı 'Madame Gu' ile Bodrum'a geldi. Rus milyarderin yüzen sarayına 400 milyon dolar değer biçiliyor. Rusya parlamentosunun en zengin bürokratlarından, dünyaca ünlü Metalloinvest Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Andrei Skoch, 100 metrelik 'Madame GU' yatıyla Bodrum Limanına demirledi. Rus milyarder 'Mavi saray'ıyla geçen yıl da Bodrum'a gelerek doğa harikası bölgenin tadını çıkarmıştı.

YATIN İÇİNDE YOK YOK

400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik "Madame Gu" isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.