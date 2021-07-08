MERSİS no nedir, nasıl alınır? MERSİS no sorulama ve öğrenme

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi yani Mersis, günümüzde sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biridir. Genellikle ticaret işi yapan kimselerin kullandığı bu terim ticaret yapan firmaların tüm verilerinin bir yerde tutulması anlamını taşır. Öte yandan ticaret yapan başka kişilerle paylaşılması sistemine verilen isimdir. Böylelikle karşı firmanın ticaret sicil kaydını, borcu olup olmadığını, aktif olup olmadığını sorgulanır. Gelişen teknoloji ve yazılımların ticari hali bu şekilde verilerle sağlanır. Peki Mersis no nedir, nasıl alınır ve öğrenilir? Mersis no sorgulama 2020!

MERSİS NO NEDİR?

Günümüzde ticaret alanında sıklıkla kullanılan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ticari işletmelerin ve şirketlerin ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması amacıyla hayata geçirilmiştir. MERSİS NO 16 haneli numaralardan oluşur. Şahıs şirketleri ya da işletmelerinde ise kurucu şahsın TC kimlik numarası ile başlar. Limited şirketler ve Anonim şirketlerin MERSİS numaraları 0(sıfır) ile başlar.

MERSİS NO NASIL ALINIR?

Mersis no ile numara sorgulama işlemi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şirketinizin MERSİS numarasını bilmiyorsanız, öncelikle mersis.gumrukticaret.gov.tr'ye kayıt olmanız gerekmektedir.

İşte adım adım mersis no sorgulama işlemi…

MERSİS internet sitesini açın, "Giriş" butonuna tıklayın, Dört seçenekten biriyle giriş yapın, "Giriş" butonuna tıklayın. "Başvurular" seçeneğine tıklayın. Açılan menüden "Kuruluş Başlat" seçeneğine tıklayın, Ticari kuruluşunuzun türünü seçin, Sizden istenilen bilgileri doğru ve güncel bir şekilde girdiğinizden emin olun, Tüm işlemleri hallettikten sonra bağlı olduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüğü ile de iletişime geçerek bir MERSİS numarasına sahip olursunuz.

MERSİS NO NASIL ÖĞRENİLİR?

Mersis numarasını bilmiyorsanız ilk önce sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. MERSİS numara sorgulama işlemi ile aradığınız ticari kuruluşa ait her türlü bilgiye dijital ortam üzerinden ulaşabilirsiniz. MERSİS no Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sitesinden alınmaktadır.

Üye olup ilgili alanları doldurduğunuz zaman size MERSİS numaranız gönderilecektir. Bazen geçici bir numara gönderebilmektedirler.

Size gönderilen numaranın geçici olduğunu anlarsanız Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne müracaat edip MERSİS numaranızı alınız. MERSİS numarasıyla ilgili yaşanacak tüm sorunlar için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gitmeniz gerekmektedir.

MERSİS NO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MERSİS no sorgulama işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sitesi üzerinden yapılıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesine üyeliğiniz varsa buradan takip yapabilirsiniz. Eğer üyeliğiniz yok ise kayıt açtırarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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