Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ne Zaman Emekli Olurum? SGK Emeklilik Yaşı Hesaplama
Giriş Tarihi: 8.7.2021 14:03 Son Güncelleme: 8.7.2021 14:13

Ne Zaman Emekli Olurum? SGK Emeklilik Yaşı Hesaplama

Ne Zaman Emekli Olurum? SGK Emeklilik Yaşı Hesaplama

İnsanların yasalarda belirlenen uzun bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatına veda etmelerine emekli olma denir. Emekliler, geçmişte yoğun ve uzun bir iş hayatı nedeniyle, belirli ve düzenli bir gelir almaya hak kazanırlar. Emekli olmak için gerekli olan belirli şartları yerine getirdiğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Emekli olmak için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlardan biri emeklilik yaşının doldurulması ve ayrıca prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Çalışma hayatını noktalayıp emekli olacağı günü merak eden insanlar “Ne zaman emekli olurum?” gibi soruları soruyorlar. Emeklilik yaşı hesaplama 2020 nasıl yapılır? İşte bu konudaki ayrıntılara detaylı bir şekilde değinelim…

Çalışma hayatına atanan insanlar yıllarca çalıştıktan sonra en büyük istekleri emekli olmaktır. Çalışma yaşamının başlarında pek önemsenmeyen emekli olmak sonlara doğru en çok merak konusu olan bir konudur. Ülkemizde emeklilik ile ilgili olan kanunlarda da sürekli bir değişim içindedir. Aktif çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sıklıkla emeklilik gündeme geliyor. Emekli olacakları günü bekleyen kamu ve özel sektör çalışanları, emeklilik yaşında etkili olan şartları öğrenmek istiyor. SGK emeklik şartları nelerdir? Merak edilenler arasında. Ne zaman emekli olabilirim ve ne kadar maaş alabilirim? İşte ayrıntılar...

SGK EMEKLİLİK ŞARTLARI

SGK emeklilik şartları birçok şarta bağlı olan bir durumdur. Prim hesaplama yöntemleri emeklilikte kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yüzden adını sık sık duyarız. İşte eskiden SSK emeklilik olarak bilinen yeni adı SGK emeklilik şartları:

•Emekli olmak için en önemli şart belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor. Burada işe giriş tarihi önemlidir. Emeklik yaşı cinsiyete göre değişiyor.

• Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmiş olması gerekiyor.

•Çalışma hayatınızda aktif olarak bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatına veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Herkes tarafından merak edilen "Kaç yaşında emekli olurum" sorusu da gündeme geliyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

4A SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu 2021 - Emekli Olunca Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

İhbar süresi hesaplama 2020 nasıl yapılır? İşten ayrılma ihbar süresi ne kadar, kaç gün?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik şartları ile ilgili tüm detayları ayrıntılı tablo şeklinde hazırladık. Bu tablodan faydalanarak emekli olma durumunuz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İşte emeklilik hesaplama tablosu:

SGK 4/A (SSK) emeklilik şartları:

Erkekler için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması

Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Prim

08.09.1976 ve daha öncesi

25

Yok

5000

09.09.1976-23.05.1979 arasında

25

44

5000

24.05.1979-23.11.1980 arasında

25

45

5000

24.11.1980-23.05.1982 arasında

25

45

5075

24.05.1982-23.11.1983 arasında

25

47

5150

24.11.1983-23.05.1985 arasında

25

48

5225

24.05.1985-23.11.1986 arasında

25

49

5300

24.11.1986-23.05.1988 arasında

25

50

5375

24.05.1988-23.11.1989 arasında

25

51

5450

24.11.1989-23.05.1991 arasında

25

52

5525

24.05.1991-23.11.1992 arasında

25

53

5600

24.11.1992-23.05.1994 arasında

25

54

5675

24.05.1994-23.11.1995 arasında

25

55

5750

24.11.1995-23.05.1997 arasında

25

56

5825

24.05.1997-23.11.1998 arasında

25

57

5900

24.11.1998-08.09.1999 arasında

25

58

5975

09.09.1999-30.04.2008 arasında

-

59

7000

Kadınlar için (08.09.1999 gününden önce işe girenler)

İşe Başlama Tarihi

Tamamlaması

Gereken Yıl

Tamamlaması Gereken Yıl

Tamamlanması Gereken prim

01.04.1981 öncesi ise

20

Yok

5000

01.04.1981-08.09.1981 arasında

20

38

5000

09.09.1981-23.05.1984 arasında

20

40

5000

24.05.1984-23.05.1985 arasında

20

41

5000

24.05.1985-23.05.1986 arasında

20

42

5075

24.05.1986-23.05.1987 arasında

20

43

5150

24.05.1987-23.05.1988 arasında

20

44

5225

24.05.1988-23.05.1989 arasında

20

45

5300

24.05.1989-23.05.1991 arasında

20

46

5375

24.05.1990-23.05.1991 arasında

20

47

5450

24.05.1991-23.05.1992 arasında

20

48

5525

24.05.1992-23.05.1993 arasında

20

49

5600

24.05.1993-23.05.1994 arasında

20

50

5675

24.05.1994-23.05.1995 arasında

20

51

5750

24.05.1995-23.05.1996 arasında

20

52

5825

24.05.1996-23.05.1997 arasında

20

53

5900

24.05.1997-23.05.1998

20

54

5975

24.05.1998-23.05.1999 arasında

20

55

5975

24.05.1999-08.09.1999 arasında

20

56

5975

09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar

Yok

58

7000

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim) linkine tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.

SGK EMEKLİLİK SORGULAMA

Ne zaman emekli olurum sorusunu merak eden vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumunun ( https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ ) sitesine gerekli bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurduğunuz zaman emekliliğine kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu işlem TC ile ne zaman emekli olurum sorusunun da yanıtıdır.

Muhtar maaşı ne kadar? 2020 muhtar maaşları net ve brüt ücretleri

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HİZMET DÖKÜMÜ

Bu hizmeti E-Devlet üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu linkine tıklayarak4A/4B/4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyerek barkotlu belge oluşturabilirsiniz.

4A HİZMET DÖKÜMÜ

4A SGK sistemi daha önce SSK'ya bağlı olarak sigortalı çalışan kişileri temsil ederdi. Şu anda bu sistem bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız SGK 4A sınıfında işlem yapabilirsiniz demektir. Aynı zamanda bu sistem için belirlenmiş haklara da sahip olduğunuz anlamına gelir.

4B HİZMET DÖKÜMÜ

4B Hizmet dökümüne kayıtlı çalışanlar eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. 4B grubu çalışanları kariyer meslekleler dışında kalan, kadroları kapsamaktadır. Örneğin bunları diyecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi meslekleri kapsar.

4C HİZMET DÖKÜMÜ

4C Grubuna kayıtlı çalışanlar daha önceleri Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak bilinirdi. 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğundan Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, Bakanlar kurulunca karar verilen görevde, belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ne Zaman Emekli Olurum? SGK Emeklilik Yaşı Hesaplama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA