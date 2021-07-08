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'dakı Altınözü Devlet Hastanesi
'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erol Numanoğlu, annesi ve kendisinin de yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği babasının hem son günlerinde yanında olamamanın hem de cenaze törenine dahi katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Numanoğlu, yaklaşık 7 ay önce şiddetli ağrıları üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Kovid-19'a, aynı dönemde anne ve babasının da yakalandığını dile getiren Numanoğlu, ailece zor bir süreç yaşadıklarını belirtti. Bir yandan hastalıkla boğuştuğunu bir yandan da cenazesine dahi katılamadığı babasının yasını tuttuğunu aktaran Numanoğlu, "Ölüm korkusunu ve çaresizliği hissettim. Babamı maalesef 4. günde kaybettim, annemin de 1 ay kadar hastanede yatma süreci oldu. Onu kurtardık ama babamı kaybettik. Bir tek şu beni çok üzdü: Babamın son günlerinde yanında olamadım çünkü ben de hastaydım. Genelde hep yanındaydım ama son günlerinde onun yanında olamadım" dedi.