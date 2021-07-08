Şanlıurfa'da üvey oğlu tarafından öldürülen emlakçı toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Aslan ile üvey oğlu arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine üvey oğul, baba İbrahim Aslan'ı silahla vurdu. Kanlar içinde yere yığılan İbrahim Aslan'ın durumunu fark eden komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri, silahla vurulması sonucu ağır yaralanan Aslan'ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'a yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Dağ Eteği Mahallesi'nde toprağa verildi. Babası İbrahim Aslan'ı silahla vurarak öldüren üvey oğul M.D. polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı.