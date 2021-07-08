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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:53

Şanlıurfa'da zincirleme kaza

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da zincirleme kaza

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesine otomobillerin karıştığı zincirleme kazada maddi çapta hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Dörtyol Mevkisinde seyir halinde olan 3 otomobil yol üzerinde bulunan kavşakta birbiriyle çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan otomobillerde bulunan kişiler, çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, kazazedelerin herhangi bir yara almadığını tespit etti.

Kaza nedeniyle araç trafiğinde bir süreliğine aksama yaşanırken araçların kaldırılmasının ardından yol eski haline geldi.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da zincirleme kaza
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