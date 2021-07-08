Şanlıurfa'da zincirleme kaza

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Dörtyol Mevkisinde seyir halinde olan 3 otomobil yol üzerinde bulunan kavşakta birbiriyle çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan otomobillerde bulunan kişiler, çevredeki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, kazazedelerin herhangi bir yara almadığını tespit etti.

Kaza nedeniyle araç trafiğinde bir süreliğine aksama yaşanırken araçların kaldırılmasının ardından yol eski haline geldi.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.