Şanlıurfalı Merve'ye Haluk Levent’ten de destek geldi

Uğradığı cinsiyetçi ayrımcılığı gözyaşları içerisinde "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" diyerek dile getiren Merve Akpınar'a spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isimden destek yağdı.

Akpınar'a şarkıcı ve AHBAP iyilik hareketi kurucusu Haluk Levent'ten de destek mesajı geldi. Levent, sporcu Akpınar'ın eğitim masraflarını karşılanacağını duyurarak "Merve kızımız için yazıyorsunuz. Yanıtlayayım. Şu anda 3 hayırsever dostumuz tüm öğrenim hayatının masraflarını karşılamaya hazır. Ailesi ile temastayız" dedi. Levent'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Merve'ye Hentbol Kadın Milli Takımından da destek geldi. Hentbol milli takım sporcuları birer mesaj yayınlayarak Merve seninleyiz. Dediler birçok özel okulda aile ile görüşerek Merve'yi kendilerinin okutmak istediklerini söylediler.

Merve'nin ailesi ise desteklerinden dolayı herkese teşekkür etiklerini söyledi.