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Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:07

Şanlıurfalı Merve'ye Haluk Levent’ten de destek geldi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfalı Merve'ye Haluk Levent’ten de destek geldi

Yaptığı açıklamalarla Türkiye gündemine oturan Şanlıurfalı sporcu Merve Akpınar'a şarkıcı Haluk Levent'ten de tam destek geldi. Şarkıcı Haluk Levent, Akpınar'ın eğitim masraflarının karşılanması için 3 kişinin gönüllü olduğunu söyledi Şanlıurfalı 13 yaşındaki minik hentbolcu Merve Akpınar'ın açıklamanın yankıları sürüyor.

Uğradığı cinsiyetçi ayrımcılığı gözyaşları içerisinde "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" diyerek dile getiren Merve Akpınar'a spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isimden destek yağdı.

Akpınar'a şarkıcı ve AHBAP iyilik hareketi kurucusu Haluk Levent'ten de destek mesajı geldi. Levent, sporcu Akpınar'ın eğitim masraflarını karşılanacağını duyurarak "Merve kızımız için yazıyorsunuz. Yanıtlayayım. Şu anda 3 hayırsever dostumuz tüm öğrenim hayatının masraflarını karşılamaya hazır. Ailesi ile temastayız" dedi. Levent'in paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Merve'ye Hentbol Kadın Milli Takımından da destek geldi. Hentbol milli takım sporcuları birer mesaj yayınlayarak Merve seninleyiz. Dediler birçok özel okulda aile ile görüşerek Merve'yi kendilerinin okutmak istediklerini söylediler.

Merve'nin ailesi ise desteklerinden dolayı herkese teşekkür etiklerini söyledi.

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Şanlıurfalı Merve'ye Haluk Levent’ten de destek geldi
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