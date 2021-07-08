Semavi Eyice’nin manevi ölümü

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'nin ilk 'Bizans sanat tarihi' uzmanı ve Türk ve Bizans sanatları konusunda dünyanın sayılı alimlerinden olan merhum Prof. Dr. Semavi Eyice
'nin İstanbul Bostancı
'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyalarının, 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. 2018'de vefat eden Prof. Dr. Eyice'nin tabloları ve eşyaları, Fatih
Belediyesi tarafından tashih edilen bir köşkte 'hatıra evi' olarak sergilenmesi planlanıyordu. Eşyaları Eyice'nin üvey kızlarından satın aldığını doğrulayan antikacı Kamil Yavuz
, "Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çeşitli eşyaları satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık. 10- 15 gün içinde hocanın bütün eşyaları satıldı. Ancak o eşyalar arasında Prof. Dr. Semavi Eyice'nin önemli bir tablosu yoktu" dedi. Eyice'nin 3 üvey kızı da hocanın eşyalarını sattıklarını kabul etti.
Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bizans sanatı konusunda dünya çapında bir isim olduğunu belirten Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı
ise, "Fatih civarında belediyemizin tarafından bir köşk bize tahsis edildi. Amacımız bu köşkte Prof. Dr. Semavi Eyice hatıra evi oluşturmaktı. Hocamızın 3 üvey kızı ile görüştük. Hocamıza ait eşyaların bu köşkte sergilenmesini hep birlikte uygun gördük. Ancak şu an geldiğimiz noktada hocanın evindeki bütün tabloların ve kullandığı eşyaların 200 bin liraya kızları tarafından satıldığını öğrendik. Prof. Dr. Semavi Eyice, 28 Mayıs 2018 tarihinde öldü. Ancak bilin ki hocamız tabloları ve eşyaları satılarak hocanın manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu." diye konuştu. DHA