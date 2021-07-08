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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Şerit ihlali faciası: 4 ölü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Şerit ihlali faciası: 4 ölü
KONYA'DA şerit ihlali yapan otomobilin başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü. Kaza, dün 18.30 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Niğde'den Antalya istikametine gitmekte olan Musa Keser idaresindeki otomobil, şerit ihlali yapması sonucu aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Özbek (32) idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpma sonucu takla attı. Kazada şerit ihlali yapan otomobilde bulunan Menekşe Keser (51), Muhteşem Akalın (45), Abdullah Bircan ve sürücü Musa Keser hayatını kaybetti.
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Şerit ihlali faciası: 4 ölü
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