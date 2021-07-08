Şerit ihlali faciası: 4 ölü

KONYA
'DA şerit ihlali yapan otomobilin başka bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü. Kaza, dün 18.30 sıralarında Konya-Seydişehir
karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Niğde'den Antalya
istikametine gitmekte olan Musa Keser
idaresindeki otomobil, şerit ihlali yapması sonucu aynı istikamete gitmekte olan Mustafa Özbek (32) idaresindeki otomobile çarptı. Otomobil çarpma sonucu takla attı. Kazada şerit ihlali yapan otomobilde bulunan Menekşe Keser (51), Muhteşem Akalın (45), Abdullah Bircan ve sürücü Musa Keser hayatını kaybetti.