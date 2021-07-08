Silahlı saldırıya uğrayan iki çocuk yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Cevizli Köyünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre 4 yıl önceki bir arazi anlaşmazlığı yüzünden H.K. adlı şüpheli hasmının bahçesini uzun namlulu silahla taradı. Bu esnada bahçede oyun oynayan 8 yaşındaki Yusuf Demir ile amcaoğlu 12 yaşındaki Veysi Demir yaralandı.

Jandarmaya haber verilmesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri olayın büyümesini önlerken yaralanan iki çocuk ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden çocuklardan Yusuf Demir'in durumunun ağır olduğu ve Dicle Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Köyde giriş ve çıkışları kontrol altına alan jandarma olayla ilgisi olduğu gerekçesi ile H.K'nin de olduğu üç kişiyi gözaltına aldı.