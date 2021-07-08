SON DAKİKA HABER: Ankara’daki katliamda yürek yakan kareler: Gözyaşları sel oldu!

Son dakika:Eşiyle sorunlar yaşayan Meryem Aksak(27), Ömer (2) ve Merve (1) yanına alarak anne ve babasının Mamak Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde bulunan Mesudiye apartmanı geldi.
Meryem ile anne Öznur Aydın(55) aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren Öznur Aydın, inşaat işiyle uğraşan eşine ait ruhsatsız silah alarak önce kızı Meryem ateş açtı ardından torunlarına kurşun yağdırdı.
Gözü döken Öznur Aydın, silahı kalbine doğrultarak intihar girişiminde bulundu.
DELİLLER İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Evde delil olabilecek tüm materyallar ile olayda kullanılan silah balistik incelemeye gönderildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından aile yakınları tarafından alınan cenazeler Ortaköy Mezarlığına getirildi.
Aile yakınları ile sevenleri anne be çocukları için göz yaşları sel oldu.