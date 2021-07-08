Son dakika: Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu

"GÖRÜNTÜYE DAYANAMADIĞIM İÇİN İNTİHARA KALKIŞTIM"

Anneanne yoğun bakımdaki tedavisinin ardından olaya ilişkin polise ilk ifadesini hastanede verdi. Damadı ile sorunları olan kızı Meryem Atsak'ın babasına ait ruhsatsız tabancayla torunları 9 aylık Merve ve 3 yaşındaki Ömer İsmail'i ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini ileri süren Öznur Aydın, kendisinin de bu görüntüye dayanamayarak intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

SON DAKİKA: Ankara'da dehşet! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti! Olay yerinden ilk görüntüler...