Son dakika: Mehmet Aydın'ın abisi Uruguay'da gözaltına alındı

AYDIN ABİSİ URUGUAY'DA GÖZALTINA ALINDI

Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçlarıyla aranan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın, KOM Daire Başkanlığı tarafından takibe alındı. Bir yıldır takip edilen Aydın'ın Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde olduğunu tespit eden KOM Daire Başkanlığı, Uruguay Federal Polisine adresi bildirdi.