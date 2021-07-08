Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmeye çalıştı

DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEĞİZ

Ülkemizin savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar bu yatırımlarımıza devam edeceğiz. Geçmişte dışa bağımlılığın bedelini ödemiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Türküne sahip çıktığımız için üç yıl boyunca bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakların verilmesini, bakım ve onarım için gönderdiğimiz uçaklar bile bize teslim edilmedi. Hatta hangarda saklama gereği tutulan uçaklar için masraflar bize ödettirildi.

Sınır ötesi harekatlarda sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Terör örgütlerin elebaşları meşru siyasetçi gibi kırmızı halılar serilerek ağırlandı. Bu ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz.

Savunma sanayi atalete tahammülü olmayan bir sektördür. Bunun yolu da kamu kaynaklarının etkin kullanımı yanında özel sektörün dinamizminden faydalanmaktan geçiyor. Bu alanda devletler daha çok strateji belirleyen, istikamet çizen konumundayken özel şirketler ise geliştiren, üreten, teslim eden bir konumdadır.