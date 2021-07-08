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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Soylu, annelerle kahvaltıda bir araya geldi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Soylu, annelerle kahvaltıda bir araya geldi
İçışleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler ile Diyarbakır'da kahvaltıda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen buluşmada Soylu, annelerin verdiği mücadelesinin yanında olduklarını bir kez daha vurguladığı belirtildi. Kahvaltıya katılan annelerden Ayşegül Biçer, "Çok olumlu bir toplantı oldu. Bakanımız ve devletimiz annelerin verdiği mücadelenin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Devletimize güveniyoruz, çocuklarımız evlerine gelecektir" dedi.
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Soylu, annelerle kahvaltıda bir araya geldi
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