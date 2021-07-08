Her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınında şanslı numaraları çekilen "MPİ Süper Loto sonuçları" şans oyunu severler için bugün bir kez daha duyurulacak. 686 bin Türk Lirası büyük ikramiye tutarı için Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 8 Haziran MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Milli Piyango Online ile 8 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları…