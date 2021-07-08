Her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınında şanslı numaraları çekilen "MPİ Süper Loto sonuçları" şans oyunu severler için bugün bir kez daha duyuruldu. 1 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 8 Haziran MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Milli Piyango Online ile 8 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları…