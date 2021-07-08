Suriyeli çocuklar Türk bayrağının çöpte durmasına dayanamadı

Geçimlerini kıt kanaat sağlayan ailenin 10 yaşındaki Tahir Alkelo ve 11 yaşındaki Azzem Alkelo için sıradan bir gündü. Çöpten işlerine yarayacak eşyaları bulup onları evlerine götürüyorlar ailelerine katı sağlıyorlardı. Sıradan bir çöp karıştırmasının ardından çok önemli bir olayı gerçekleştirip bir anda Niğdelilerin kahramanı oldular. Boyları kısa olması nedeniyle çöp konteynerinin içine sarktılar. İçerden çöpe atılmış 2 küçük bir de büyük Türk Bayrağını çıkardılar. Bu arada onları görüntüleyen de biri vardı. Oturduğu sitenin balkonundan Suriyeli iki çocuğun çöpten ayakkabı bulup giydiklerini görüntüleyen Sultan Erenyaz video kaydına devam ederken bir anda çocukların çöpten Türk Bayrağını çıkardıklarını da görüntüledi ve videoyu da sosyal medyaya attı. Suriyeli iki çocuk büyük olan Türk Bayrağını çöpten çıkarıp öpüp birde duvara astılar, diğer iki küçük bayrağı ise evlerine götürdüler.