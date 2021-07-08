Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı yolcuya tekme tokat saldırdı!
Giriş Tarihi: 8.7.2021 16:17

Tartıştığı yolcuya tekme tokat saldırdı!

ABBAS ÇAKAR
Tartıştığı yolcuya tekme tokat saldırdı!

Kocaeli’nde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı öfkelenen halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuya tekme tokat saldırdı. Araçta ve çevrede bulunan vatandaşlar, darp edilen yolcuyu öfkeli şoförün elinden güçlükle kurtardı.

Kocaeli'nde yaşanan olayda, bir halk otobüsünün şoförü henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, araçta bulunan yolcu ile tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmada, şoför aracı durduktan sonra araçtan inen yolcuya doğru yürüyerek aniden saldırdı.

Darp edilen yolcuyu öfkelenen şoförün elinden vatandaşlar zor aldı. Bu görüntüler başka yolcular tarafından cep kameraları ile görüntülenerek sosyal medya hesaplarında paylaşılınca, kısa sürede yayıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Park A.Ş'nin konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili yapılan yorumlarda yolcunun inme butonuna geç bastığı, bu nedenle şoförün inmek istediği yerde kendisini indiremediği, yolcunun buna öfkelenip söylenmesi üzerine olayın yaşandığı ileri sürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı yolcuya tekme tokat saldırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA