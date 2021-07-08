Tartıştığı yolcuya tekme tokat saldırdı!

Kocaeli'nde yaşanan olayda, bir halk otobüsünün şoförü henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, araçta bulunan yolcu ile tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmada, şoför aracı durduktan sonra araçtan inen yolcuya doğru yürüyerek aniden saldırdı.
Darp edilen yolcuyu öfkelenen şoförün elinden vatandaşlar zor aldı. Bu görüntüler başka yolcular tarafından cep kameraları ile görüntülenerek sosyal medya hesaplarında paylaşılınca, kısa sürede yayıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Park A.Ş'nin konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.