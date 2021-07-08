Tartıştığı yolcuya tekme tokat saldırdı!

Kocaeli'nde yaşanan olayda, bir halk otobüsünün şoförü henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, araçta bulunan yolcu ile tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmada, şoför aracı durduktan sonra araçtan inen yolcuya doğru yürüyerek aniden saldırdı.