Telafide Ben de Varım Bilim Şenliği öğrencilerin yoğun ilgisi ile başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ve YGA (Young Guru Academy) iş birliği ile 11 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Telafide Ben de Varım Bilim Şenliği"nin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer yaptığı açıklamada; "Telafide Ben de Varım Bilim Şenliğinin" çocuklara bilimi sevdirmek ve bilimsel düşünmeyi aşılamak, aynı zamanda yaşayarak öğrenmeyi bir prensip haline getirmek maksadıyla uygulamaya başlatıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapıcıer ve kurum amirleri hazırlanan stantları gezip bilimsel deneyler ile ilgili öğretmenlerden bilgi alarak öğrenciler ile birlikte deneysel etkinlikler gerçekleştirdi.