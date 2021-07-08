Tokat'ta feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat - Reşadiye D-100 karayolu 2. kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi. Reşadiye'den Koyulhisar istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk (78) idaresindeki 34 VJ 5623 plakalı Renault Kango marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sürüklenerek refüje çarparak duran aracın sürücüsü ile Kadriye Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar Seyit Öztürk ile Nimet Öztürk sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri inceleme başlattı.