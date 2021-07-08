Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tokat'ta feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 8.7.2021 21:23

Tokat'ta feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tokat - Reşadiye D-100 karayolu 2. kilometresinde korkunç bir kaza meydana geldi. Reşadiye'den Koyulhisar istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk (78) idaresindeki 34 VJ 5623 plakalı Renault Kango marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürüklenerek refüje çarparak duran aracın sürücüsü ile Kadriye Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Seyit Öztürk ile Nimet Öztürk sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tokat'ta feci kaza! Hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA