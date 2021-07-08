Tutkunu olduğu motosiklet Dilara’nın sonu oldu

İzmir
'de, motosikletiyle Çeşme
'den dönerken virajı alamayarak bariyerlere çarpıp ölen 22 yaşındaki Dilara'nın, motosikletine olan tutkusunu Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Buca
'da yaşayan Dilara Çeke
, geçen pazartesi günü motosikletine atlayarak Çeşme'ye gezmeye gitti. Öğle saatlerinde İzmir'e dönmek için yola çıkan Çeke, otoyolda virajı alamayınca bariyere çarptı. Savrulup metrelerce sürüklenen Çeke, hayatını kaybetti.
Motosiklet kullanmayı çok seven genç kızın Instagram hesabından, tutkunu olduğu motosikletinin fotoğrafını "10 saniyelik yolu bile seninle geliyorum. Hep yanımda kal" diye yazdığı görüldü. Dilara, Buca Ensari Camii
'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı
'nda son yolculuğuna uğurlandı.
YUNUS OLMAK İSTİYORDU
SABAH'a konuşan kuzeni Kevser Ergüler
(21), "Motosiklet kullanmayı çok seviyordu. Bu nedenle motosikletli yunus polisi olmayı çok istiyordu. Ehliyetini 6 ay önce almıştı. Hız yapmayı çok severdi ancak çok dikkatli kullanırdı. Kimsenin kalbini kırmazdı" dedi.