Üniversiteli Eda'yı ezen sürücüye tahliye!

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen Emine Ö., olay günü evinin terasındayken bir gürültü duyduğunu ve deprem olduğunu zannettiğini belirterek, "Komşum Sabriye, 'Eda altta kaldı' diye Eda'nın yengesi Nurcan Hanım'a seslendi. Ben de bu sırada ambulans, itfaiye ve polisi aradım. İlk baktığımda aracın içinde olan sanığın yerde evrak topladığını gördüm" diye konuştu.

Sanık İlhami Bekiroğlu, olaydan sonra kardeşi Ahmet Bekiroğlu'nun yanına geldiğini kaydederek, aracı olay yerinde bıraktıklarını söyledi. Aracın daha sonra çekici ile getirildiğini belirten sanık, mahkeme başkanı tarafından araçta fren arızası olup olmadığı yönündeki sorusuna da, fren arızasının bulunmadığını, 2 gün kullandığını ifade etti.