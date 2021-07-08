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Giriş Tarihi: 8.7.2021 18:44

Van'da yankesicilik olayının faili yakalandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da yankesicilik olayının faili yakalandı

Van'da 2 ayrı yankesicilik olayına karıştığı belirlenen A.U. polis ekiplerinin 72 saatlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan A.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen cepçilik yöntemiyle yapılan 2 ayrı Yankesicilik olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 25 farklı işyeri kamerası ve MOBESE kameralarından yaklaşık 72 saatlik kamera görüntüsü incelendi.

Olayların faili olduğu tespit edilen A.U. isimli şahıs çalıntı 2 cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahsın üzerinde ele geçirilen 2 cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

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Van'da yankesicilik olayının faili yakalandı
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