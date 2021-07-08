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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:03 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:06

Yayılıma çıkan inek foseptik kuyusuna düştü

ABBAS ÇAKAR
Yayılıma çıkan inek foseptik kuyusuna düştü

Kocaeli Gebze İlçesi Cumaköy mevkiinde  akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, dolaşmakta olan   bir inek foseptik kuyusuna düştü.   İtfaiye ekipleri veiş makineleri   kuyuya düşen ineği kurtarmak için adeta seferber oldu.

Gebze İlçesi Cumaköy mevkii Uludere Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, dolaşmakta olan bir inek fosetik kuyusuna düştü. Durumu fark eden çiftlik sahibi hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineğe zarar vermemek amacıyla olay yerine iş makinesi çağırdı. Kepçe ile kuyunun etrafı kazılarak alan genişletildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu kuyuya düşen inek kurtarılarak sahibine teslim edildi. Geriye ise ineğin kurtarılması için yapılan çalışmalardan bu görüntüler kaldı.

Kocaeli'de foseptik kuyusuna düşen ineği kurtarma operasyonu kamerada

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Yayılıma çıkan inek foseptik kuyusuna düştü
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