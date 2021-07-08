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Giriş Tarihi: 8.7.2021

Yazlıktan komşu 4 kişi aynı otomobilde can verdi

Yazlıktan komşu 4 kişi aynı otomobilde can verdi
BURSA'NIN Orhangazi ilçesi ile İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda önceki gün meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü kazada yaralılardan bir kişi daha dün hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 5'e yükseldi. Önceki akşamüzeri meydana gelen kazada Özer Ulutaş (55) idaresindeki 16 BGU 11 plakalı ticari araç ile Ömer Çimen idaresindeki 16 BN 680 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan Ömer Çimen (66), Hasan Alkan (67), Halil Kaygın (70) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Dün de yolculardan İsmail Eren (74) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı otomobilde can veren 4 kişinin yazlıktan komşu oldukları, olay günü İznik Gölü'ne pikniğe gittikleri dönüş yolunda da kaza geçirdikleri öğrenildi. Diğer araçta bulunan Özer Ulutaş (55) da olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Yazlıktan komşu 4 kişi aynı otomobilde can verdi
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