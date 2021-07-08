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Giriş Tarihi: 8.7.2021 16:15

Zabıtalar etten duvar ördü

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Zabıtalar etten duvar ördü

Bolu Belediyesi tarafından, hizmet binasının hemen yan kısmında yaptırılan ve yine belediyi ye ait iş merkezi inşaatında bir işçi boşluğa düştü. Zabıta görevlileri fotoğraf çekilmemesi için yaralı işçi etrafında etten duvar ördü.

Yaklaşık bir yıldır inşaatı süren Bolu Belediyesi iş merkezi inşaatının üçüncü katında kalıpçı olarak çalışan 39 yaşındaki Tahir Cesur bir anda dengesini kaybederek, inşaatın boşluğuna düştü. Mesai arkadaşları tarafından yaralı bir şekilde boşluktan çıkartılan Cesur için sağlık ekiplerine haber verildi.

Bacaklarından ve başından yaralanan işçinin durumu öğrenen zabıta ekipleri hemen olay yerine gelerek basın mensuplarının görüntü almaması için işçinin çevresinde etten duvar ördüler. Yaralı işçi Cesur arkadaşlarının yardımıyla ambulansa bindirilirken, zabıtaların eylemleri aynı şekilde devam etti. Yaralı işçinin emniyet güvenliğini almadığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Zabıtalar etten duvar ördü
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