Zabıtalar etten duvar ördü

Yaklaşık bir yıldır inşaatı süren Bolu Belediyesi iş merkezi inşaatının üçüncü katında kalıpçı olarak çalışan 39 yaşındaki Tahir Cesur bir anda dengesini kaybederek, inşaatın boşluğuna düştü. Mesai arkadaşları tarafından yaralı bir şekilde boşluktan çıkartılan Cesur için sağlık ekiplerine haber verildi.

Bacaklarından ve başından yaralanan işçinin durumu öğrenen zabıta ekipleri hemen olay yerine gelerek basın mensuplarının görüntü almaması için işçinin çevresinde etten duvar ördüler. Yaralı işçi Cesur arkadaşlarının yardımıyla ambulansa bindirilirken, zabıtaların eylemleri aynı şekilde devam etti. Yaralı işçinin emniyet güvenliğini almadığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.