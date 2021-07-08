Adana
'nın Kozan
ilçesi koronavirüs aşı ve tedbirleri ile başarıya ulaştı. Kozan Devlet Hastanesi
Başhekimi Çağlar Bozkurt, pandemi doktor ve hemşireleri ile yoğun bakımda hiç hasta kalmamasını zafer pozu ile kutladı. Aşılama ve tedbirler ile bu başarıya ulaşıldığını söyleyen Dr. Bozkurt, "Pandemi bitmedi bu yanlış anlaşılmasın. Vatandaşımız rehavete kapılmasın. İlk raundu biz kazandık diyelim. Maske ve mesafe kuralına herkes uyarsa başarıya ulaşırız" dedi.
'ÖZLENEN TABLO'
Başhekim Op. Dr. Çağlar Bozkurt, aşılama ve vatandaş tedbirleri ve sağlık çalışanlarının başarılı mücadelesi ile 6 Haziran itibarıyle Kozan Devlet Hastanesi'nde hiç korona hastası olmadığını belirtti. Op. Dr. Bozkurt, rehavete kapılmadan tedbirler ve aşı ile salgın bitene kadar bu başarının devam edebileceğini ifade etti. Bozkurt, "Tüm dünyada pandemi başlayalı yaklaşık bir buçuk yıl oldu. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız büyük emek verdi ve bunun ödülünü, meyvesini yavaş yavaş aşı ile alıyoruz. Bakanlığımızın, il sağlık müdürlüğümüz ve ilçe sağlık müdürlüğümüzün, valiliğimizin destekleri ile pandemi ile mücadelemiz sürüyor" diye konuştu.
Bazı zamanlar 10 yataklı yoğun bakım servisinin bile yeterli olmadığı anların olduğunu belirten Op. Dr. Bozkurt, "Şu an çok şükür hiç hastamız yok. Bize çok büyük desteği olan bakanlığımızın, sağlık çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın özverisi ile bu başarı sağlandı. Şu an aşı çalışmaları hızla sürüyor. Hepsi bu özverinin sonucu. Özlenen tablo. İnşallah tüm dünyada pandemi biter ve asıl uğraşmamız gereken normal hastalarımız için tedavi için mücadeleye devam ederiz. Bizim kaybettiğimiz hastalarımız, sağlık çalışanlarımız oldu. Tarifi zor duygular. Halkımız da hassasiyet göstermeye devam ederek maske ve mesafeye dikkat etmeli. Pandemi bitmedi bu yanlış anlaşılmasın. Vatandaşımız rehavete kapılmasın. İlk raundu biz kazandık diyelim. ama mücadele sürüyor" dedi.
'ZOR BİR SÜREÇ OLDU'
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sema Tetik ise bir anne olarak zor günler atlattıklarını ifade ederek, "Hastalarımızın taburcu olması, servislerimizin boşalması ile mutluyuz. Sağlık çalışanlarımız çok yoruldular. Zor bir süreçti, şu an çok mutluyuz. Bir anne olarak sağlık çalışanlarımızın eşleri vardı, çocukları vardı, çocuklarını sevemediler. Zor bir süreç oldu. İnşallah aşı ve tedbirler ile bu süreci atlatacağız" ifadelerini kullandı.