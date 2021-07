Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir, hangi ibadetler yapılır?

Müslüman aleminin merakla beklediği Zilhicce ayı tarihi yaklaştı. Diyanet dini günler takvimi içerisinde 2021 zilhicce ayının ne zaman idrak edileceği bilgisi yerini almıştı. Zilhicce ayının önemi arasında Hicri takvimdeki son ay olması yer alıyor. Yani Zilhicce ayının sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelecektir. Peki Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı faziletleri nelerdir, hangi ibadetler yapılır?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri tarafından paylaşılan bilgi doğrultusunda 2021 yılında Zilhicce ayı 11 Temmuz'da başlayacak. Zilhicce Ayı, Hicri Takvim'e göre yılın 12. ve son ayı olarak kabul ediliyor. Onuncu gün Kurban Bayramı'nın ilk günüdür.

ZİLHİCCE NE DEMEKTİR?

Sözlükte "hac ayı" olarak bilinen Zilhicce ayı, Kurban Bayramı'nın içinde olduğu aya denir. Her senenin Kurban Bayramı'ndan önceki ilk dokuz günü ve Kurban Bayramı günü olmak üzere tam on gün yani on mübarek gece olarak bilinir. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak ediliyor.

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR? ZİLHİCCE AYINDA NE OLDU?

Haram aylardan olan Zilhicce ayında Kurban Bayram'ı yer almaktadır. Zilhicce kelimesi sözlükte "hac ayı" anlamına gelmektedir. Bu bakımdan Müslümanlar açısından önemi çok büyüktür.Zilhicce ayının 10. günü mübarek Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Bu günde Müslümanlar Allah'u Te'ala rızası için kurban keserler. Kurban kesmek dinimizde çok büyük bir ibadettir. Allah'a en çok yaklaşılan ibadetlerden birisi Kurban kesmektir. Kurban kesmek vaciptir.Zilhicce ayının bir diğer önemi Hicri takvimdeki son ay olmasıdır. Yani Zilhicce ayının sonunda Hicri yılbaşı olmaktadır. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelecektir. Aşure günü ise Muharrem ayındadır.

ZİLHİCCE AYINDA YAPILACAK İBADETLER

İlk dokuz gününde oruç tutmanın Efendimizce faziletli olduğu söylenen Zilhicce ayında yapabileceğiniz ibadetler aşağıdaki gibidir;

- Kaza namazı kılmak,

- Sadaka vermek,

- Bol bol Kur'ân-ı Kerim okumak

- Tesbih namazı kılmak,

- Cevşen-i kebir evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak