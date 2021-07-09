14 yaşındaki kızın feci ölümü: Metrelerce sürüklendi

Kaza İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yavedut Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda seyir halinde bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, yolun diğer tarafına geçmek için hamle yaptı. Bu esnada cadde üzerinde hızla seyir halinde bulunan minibüs sürücüsü, yola atladığını fark edemediği minik kıza çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan minik kız kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı kızı hastaneye kaldırıldı. Minik kız doktorların bütün çabalarına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza anını anlatan Durmuş Akyol "Minibüs çok hızlı ilerliyordu. Karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğu görmeyince kaza oldu. Çocuk çarpmanın etkisiyle havaya savruldu, durumu çok kötüydü. Ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı, daha sonra hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.