14 yaşındaki kızın feci ölümü: Metrelerce sürüklendi

BABAANNENİN KOLLARINA TESLİM EDECEĞİM



Kazada hayatını kaybeden Buse Pervin'in babası Cem Saltıkalp'in, kızının ölümünün ardından yaptığı paylaşımlar yürek sızlattı. Baba Saltıkalp yaptığı paylaşımda "Neden böyle erkenden beni ve sevdiklerini bırakıp gittin babasının birtanesi? Yokluğuna nasıl dayanacak senin baban? Ah be kızım... Seni artık o çok merak ettiğin babaanenin kollarına teslim edeceğim. Gel babasının kuzusu, kulağıma fısılda, baba kötü bir kabus gördün, bak ben buradayım desene balım benim" ifadelerine yer verdi.