14 yaşındaki kızın feci ölümü: Metrelerce sürüklendi

Feci kaza İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Yavedut Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda seyir halinde bulunan 14 yaşındaki Buse Pervin Saltıkalp, yolun diğer tarafına geçmek için hamle yaptı. Bu esnada cadde üzerinde hızla seyir halinde bulunan minibüs sürücüsü Mehmet Nuri Görgülü, yola atladığını fark edemediği genç kıza çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan minik kız kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı kızı hastaneye kaldırıldı. Genç kız doktorların bütün çabalarına rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya karışan minibüsün sürücüsü Mehmet Nuri Görgülü ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Görgülü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eyüpsultan'da feci kaza kamerada. Minibüsün çarptığı küçük kız metrelerce havaya savrulup yere düştü | Video
Kaza anını anlatan Durmuş Akyol "Minibüs çok hızlı ilerliyordu. Karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğu görmeyince kaza oldu. Çocuk çarpmanın etkisiyle havaya savruldu, durumu çok kötüydü. Ambulans gelene kadar kalp masajı yapıldı, daha sonra hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
BABAANNENİN KOLLARINA TESLİM EDECEĞİM
Kazada hayatını kaybeden Buse Pervin'in babası Cem Saltıkalp'in, kızının ölümünün ardından yaptığı paylaşımlar yürek sızlattı. Baba Saltıkalp yaptığı paylaşımda "Neden böyle erkenden beni ve sevdiklerini bırakıp gittin babasının birtanesi? Yokluğuna nasıl dayanacak senin baban? Ah be kızım... Seni artık o çok merak ettiğin babaanenin kollarına teslim edeceğim. Gel babasının kuzusu, kulağıma fısılda, baba kötü bir kabus gördün, bak ben buradayım desene balım benim" ifadelerine yer verdi.