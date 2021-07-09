16 Temmuz tatil mi, 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleştirilecek mi? 16 Temmuz resmi tatil mi olacak, açıklama geldi mi?

16 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı, 15 Temmuz resmi tatilinin hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmediği, bu süre içerisinde tatil planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz tarihi için kısa bir süre kaldı. Darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti. Bu sene 15 Temmuz perşembe gününe denk geliyor ve hafta sonu ile arasında 16 Temmuz Cuma bulunuyor. Resmi tatillerde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor. Resmi takvimine göre, 16 Temmuz resmi tatil mi 2021 yılında 15 Temmuz ile hafta sonu tatili birleştirildi mi?
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor. Ancak 16 Temmuz ile ilgili bir karar şu ana kadar verilmedi.
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
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