3'ncü. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali başladı

"PANDEMİDE FESTİVALLERE HASRET KALDIK"

Festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şunları söyledi: "Sizler gibi ben de böyle etkinliklerde buluşmayı hasretle bekledim.Değerli çocuklarımız, bugün aslında en çok sizin için buradayız. Çünkü siz bizim aydınlık geleceğimiz, yarınlara umutla bakma sebebimizsiniz. Pandemi sonrasında ilk kez bir festival düzenliyoruz. Yapacağımız ilk etkinliğin geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımıza yönelik olmasını istedik.