3'ncü. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali başladı

3'ncü. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali bu gün İskele Şelale Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. 9 gün boyunca kitap fuarı, çocuk etkinlikleri, çocuk kitap yazarları ile buluşma, söyleşiler, çocuk tiyatroları, kukla performansları, sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları ve çeşitli yarışmalara ev sahipliği yapacak festivalde aileler için de Ebeveyn ve Eğitimci Seminerleri başlığı altında da alanında uzman isimlerce çocuk eğitimi, aile konularında söyleşiler yapılacak.
"PANDEMİDE FESTİVALLERE HASRET KALDIK"
Festivalin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel şunları söyledi: "Sizler gibi ben de böyle etkinliklerde buluşmayı hasretle bekledim.Değerli çocuklarımız, bugün aslında en çok sizin için buradayız. Çünkü siz bizim aydınlık geleceğimiz, yarınlara umutla bakma sebebimizsiniz. Pandemi sonrasında ilk kez bir festival düzenliyoruz. Yapacağımız ilk etkinliğin geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımıza yönelik olmasını istedik.
"ÖNCE ÇOCUKLAR DEDİK, ÇOCUK FESTİVALİMİZİ YAPTIK"
Akranlarınızla okulda, parklarda, doğada, sokakta koşup oynamanız gerekirken, pandemi dolayısı ile hayatınızın en güzel 2 yılını, maalesef eve kapanarak geçirmek zorunda kaldınız. Çok sıkıldınız, birlikte vakit geçirmeyi çok özlediniz, farkındayız. Bu yüzden de 3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'ni hem bir karne hediyesi,hem de sizlere bir nefes olması adına hazırladık. dedi.