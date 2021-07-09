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Haberler Yaşam Haberleri 8 Temmuz 2021 Süper Loto Sonuçları - Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 9.7.2021 07:06 Son Güncelleme: 9.7.2021 07:16

8 Temmuz 2021 Süper Loto Sonuçları - Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

8 Temmuz 2021 Süper Loto Sonuçları - Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün (8 Temmuz 2021 Perşembe) şans oyunu severler için duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda 45 Milyon TL’lik büyük ikramiye tutarını 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden şans oyunu severlere dağıtan oyunda bu hafta 1 Milyon TL'yi aşanbüyük ikramiye için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine uğrayarak oyunu oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek isteyerek “8 Haziran MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 8 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV - Youtube ortak canlı yayınında şanslı numaraları çekilen "MPİ Süper Loto sonuçları" şans oyunu severler için bugün bir kez daha duyuruldu. 1 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarı için Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 8 Haziran MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (8 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 8 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 7 Temmuz Süper Loto sonuçları: 7 - 10 - 19 - 4 - 47 - 55


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;




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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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8 Temmuz 2021 Süper Loto Sonuçları - Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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